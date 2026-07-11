reggiana ingaggiato islandese jonsson

La Reggiana ha annunciato di aver ingaggiato a titolo definitivo l'islandese Kristofer Jonsson, firmando un contratto biennale. La squadra, retrocessa in serie C, ha completato così un nuovo acquisto nel reparto difensivo. Jonsson arriva dopo aver firmato il contratto e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della prossima stagione. La società non ha fornito dettagli sui termini economici dell'accordo o su eventuali precedenti esperienze del giocatore.

La Reggiana, retrocessa in serie C, comunica di avere acquisito a titolo definitivo l'islandese Kristofer Jonsson, che firma in granata un contratto biennale. Mezz'ala di piede destro, classe 2003 nato a Reykjavík, è approdato in Italia a Venezia nel 2021 per concludere il proprio percorso nel Settore Giovanile. Il passaggio alla Triestina in Serie C - dove incrocia il proprio percorso con quello di mister Attilio Tesser - lo porta ad affermarsi come uno dei punti di riferimento del club friulano, mettendo insieme in tre stagioni 74 presenze, con 4 gol e 2 assist. Jonsson conta diverse presenze anche nelle Nazionali giovanili islandesi dall'Under 15 all'Under 21, con le quali ha raccolto 26 presenze e 1 gol. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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