Sarri pensa a Gudmundsson | possibile tentativo dell’Atalanta per l’islandese viola
L’Atalanta sta valutando un possibile acquisto di Albert Gudmundsson dall’Artemio Franchi. Secondo quanto riportato, l’allenatore Maurizio Sarri ha manifestato interesse per il giocatore islandese. La società sta studiando i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’eventuale trasferimento o sulla durata del contratto. La trattativa è ancora in fase di valutazione.
Sarri vuole Albert Gudmundsson: secondo La Nazione l’Atalanta studia il colpo di mercato dall’Artemio Franchi. Il futuro di Albert Gudmundsson potrebbe accendersi già nei prossimi giorni, e a muovere le acque potrebbe essere proprio Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico — oggi all’Atalanta — avrebbe un rapporto di stima profonda con l’islandese, un feeling che nasce da lontano e che chi conosce bene l’allenatore conferma senza esitazioni. Sarri ci aveva pensato già alla Lazio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Chi segue da vicino le dinamiche del tecnico racconta che Sarri avrebbe... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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