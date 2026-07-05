Sarri pensa a Gudmundsson | possibile tentativo dell’Atalanta per l’islandese viola

Notizia in breve

L’Atalanta sta valutando un possibile acquisto di Albert Gudmundsson dall’Artemio Franchi. Secondo quanto riportato, l’allenatore Maurizio Sarri ha manifestato interesse per il giocatore islandese. La società sta studiando i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’eventuale trasferimento o sulla durata del contratto. La trattativa è ancora in fase di valutazione.