La Reggiana ha ufficializzato l’ingaggio di Kristófer Jónsson, difensore islandese classe 2003 svincolato, che ha giocato l’ultimo campionato con la Triestina, squadra in cui ha lavorato anche con il nuovo tecnico. Arrivano anche Matteo Battistini, centrocampista, e Jónsson, mentre il giocatore Libutti rimane in rosa. La società ha dato il via libera agli acquisti, mentre il club di maggio ha confermato il sì al trasferimento di un giocatore al Ravenna.

Si sblocca il mercato in entrata della Reggiana: per Attilio Tesser un difensore e un centrocampista, ovvero Matteo Battistini e Kristófer Jónsson. Partiamo da quest’ultimo: classe 2003, svincolato, ultimo campionato alla Triestina dove ha giocato anche per il trainer granata. Col tecnico veneto ha giocato, sempre a Trieste, 34 partite tra settembre 2023 e gennaio 2026. Andrà nell’almanacco della storia della Reggiana, visto che si tratterà del primo islandese a indossare la casacca granata. Le caratteristiche? Ai tempi della Triestina le spiegò lui stesso. "Stare al centro del campo è la posizione che preferisco. Gioco anche terzino se serve al mister, ma in mezzo, cercando gli spazi per servire le mezze ali, i trequartisti o gli attaccanti, è dove mi sento più a mio agio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Arrivano Jónsson e Battistini. Maggio: sì al Ravenna. Libutti resta

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