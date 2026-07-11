Reattività scambiata per aggressività | i comportamenti dei cani poco capiti dalle persone L'analisi negli Stati Uniti

Un'analisi di Bark Busters, network di dog trainer negli Stati Uniti, evidenzia che molte persone interpretano la reattività dei cani come aggressività. Spesso si confondono paura, ansia e frustrazione con comportamenti aggressivi. L'analisi sottolinea che un'educazione precoce e una routine quotidiana possono prevenire problemi comportamentali nei cani.

Un'analisi di Bark Busters, network di dog trainer con base in Usa, rivela che molte persone confondono la reattività del cane con l'aggressività. Paura, ansia e frustrazione sono spesso scambiate per comportamenti aggressivi, mentre educazione precoce e routine aiutano a prevenire problemi comportamentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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