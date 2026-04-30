L'Iran disputerà i Mondiali 2026 l'annuncio di Infantino | Giocherà le partite negli Stati Uniti

Durante il Congresso della FIFA, il presidente ha confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali 2026. Ha specificato che le partite si disputeranno negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli. L'annuncio riguarda la partecipazione della squadra iraniana al torneo internazionale che si terrà nel 2026. La competizione coinvolge anche altri paesi e si svolgerà in Nord America.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA ha garantito la presenza dell'Iran ai Mondiali 2026, affermando che l'Iran giocherà negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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