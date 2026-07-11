Re Carlo, Meghan, Harry e i loro figli Archie e Lilibeth si sono incontrati in un incontro riservato senza la presenza di William e Kate. L’evento si è svolto lontano dai riflettori e senza fotografi, coinvolgendo solo i membri indicati.

In gran segreto è avvenuto l'incontro tra Re Carlo, Meghan, Harry e i loro bambini. Si è deciso di tenere lontano i fotografi. Assenti William e Kate Alla fineHarry e Meghan si sono visti con Re Carlo e Camilla, con la presenza anche dei bambini, Archie e Lilibeth. Tutto ciò è avvenuto al chiuso, lontano da occhi indiscreti e senza rendere ufficiale sui social l’incontro. Si è deciso di mantenere il massimo riserbo su unanotizia che da giorni stava facendo scalporee su cui c’erano diverse speculazioni. Alla fine quindi le due famiglie si sono incontrate, i nonni hanno riabbracciato i nipotini, ma il popolo inglese (e non solo) non vedrà nulla di tutto ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Re Carlo, Meghan e Harry: l’incontro è avvenuto, ma in gran segreto

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