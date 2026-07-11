Re Carlo III ha incontrato per la prima volta da quattro anni i nipoti Archie e Lilibet, venerdì pomeriggio presso la residenza di Highgrove House. L'incontro si è svolto con il Duca e la Duchessa del Sussex e i loro figli, mentre il re e la regina consorte erano presenti. Non era presente il principe William.

Secondo quanto si apprende, Re Carlo III avrebbe finalmente incontrato i nipoti Archie e Lilibet, che non vedeva da quattro anni. Venerdì pomeriggio, il Duca e la Duchessa del Sussex e i loro figli sono stati ricevuti dal sovrano e dalla Regina Camilla presso la residenza privata di Highgrove House, nel Gloucestershire. Il monarca e i bambini si erano incrociati l’ultima volta nel 2022, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Si ipotizzava una possibile reunion familiare già quando si era diffusa la notizia che il Principe Harry si sarebbe recato nel Regno Unito questa settimana per promuovere gli Invictus Games. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Re Carlo III ha incontrato i nipoti Archie e Lilibet: prove di pace con Harry (ma William non c’è)

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RE CARLO HA INCONTRATO HARRY, MEGHAN E I NIPOTI

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