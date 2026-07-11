Rapporto Annuale INPS 2026 | l' analisi CNDDU su scuola precariato e welfare

Il Rapporto Annuale INPS 2026 evidenzia le criticità del sistema scolastico italiano, con particolare attenzione a precariato e tutela dei docenti. Il CNDDU sottolinea problemi di continuità didattica e invita a rivedere gli aspetti normativi e costituzionali del settore. I dati mostrano un alto livello di precariato tra gli insegnanti e una situazione complessa sulla stabilità lavorativa. Il rapporto propone di approfondire le riforme necessarie per migliorare la qualità dell’istruzione.

Il nuovo Rapporto Annuale INPS 2026 fotografa la situazione dell'istruzione in Italia. Il CNDDU analizza i dati su continuità didattica, precariato e tutela dei diritti dei docenti, invitando a una profonda riflessione ordinamentale e costituzionale sul sistema scolastico.XXV Rapporto Annuale INPS 2026: i numeri della scuola impongono una riflessione sul diritto all'istruzione, sulla continuità didattica e sulla dignità del lavoroIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime vivo interesse per le evidenze contenute nel XXV Rapporto Annuale dell'INPS 2026, che dedica un'approfondita analisi al sistema scolastico italiano, restituendo dati che richiedono una lettura non soltanto economica, ma anche costituzionale e ordinamentale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Presentato il XXIV Rapporto annuale INPS in Confindustria

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Rapporto Annuale INPS 2026 reddit

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