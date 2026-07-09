Come saranno le pensioni del futuro? I dati e le cifre del Rapporto annuale dell’Inps fra speranze e preoccupazioni

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto annuale dell’Inps evidenzia che la denatalità, l’invecchiamento dei lavoratori e il peso delle pensioni sono fattori collegati che influenzano il sistema previdenziale. Si segnala anche il ruolo crescente degli immigrati nel mercato del lavoro. Questi elementi contribuiscono a delineare un quadro complesso per le pensioni future, senza separare le diverse questioni ma evidenziando come siano tutte interconnesse.

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Roma, 9 luglio 2026 – La denatalità, la penalizzazione delle madri, l’invecchiamento dei lavoratori, il peso crescente delle pensioni e il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro non sono capitoli separati. Sono parti dello stesso problema: la sostenibilità sociale ed economica dell’Italia dipende sempre più dalla qualità del lavoro, dalla partecipazione di donne e giovani e dalla capacità del welfare di accompagnare le scelte familiari. È questo il messaggio che emerge dal Rapporto annuale dell’Inps, presentato dal presidente Gabriele Fava. La sintesi politica è netta: non basta intervenire a valle, quando si arriva alla pensione o quando il crollo delle nascite è già avvenuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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