Presentazione del XXV Rapporto annuale Inps

Da lopinionista.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio alle 11 presso la Sala della Regina di Montecitorio si terrà la presentazione del XXV Rapporto annuale dell’Inps.

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Aggiornamento inaspettato per l’Assegno di Inclusione – (@inpssocial) – lopinionista.it ROMA – Giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del XXV Rapporto annuale Inps. Si prevede nell’occasione il saluto del Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini. Illustra il Rapporto il Presidente dell’Inps, Gabriele Fava. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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