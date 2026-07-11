Bergamo strattona una ragazza alla fermata del bus | bloccato da cinque agenti della polizia locale
Un uomo ha strattonato una ragazza alla fermata dell’autobus in centro città. La lite è iniziata vicino al Coin e si è protratta lungo via Zambonate, vicino a largo Cinque Vie. Cinque agenti della polizia locale sono intervenuti per bloccare la situazione e hanno fermato l’uomo. La ragazza ha cercato di salire sull’autobus al momento dell’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali conseguenze per l’uomo o sulla condizione della ragazza.
Hanno iniziato a litigare all’altezza del Coin quando lui l’ha strattonata mentre lei cercava di salire sull’autobus. E il litigio è proseguito lungo via Zambonate fino alla fermata successiva, a ridosso di largo Cinque Vie, dove è intervenuta la polizia locale.Sono serviti cinque agenti per bloccare e portare al comando di via Coghetti l’uomo che stava dando in escandescenze. Si tratta di un 34enne di origini marocchine, regolare in Italia e residente in provincia, fino a ieri in osservazione in ospedale.È stato sottoposto ad analisi insieme alla ragazza di 19 anni con cui stava litigando, anche lei particolarmente agitata, per verificare se il loro stato di alterazione fosse riconducibile all’uso di sostanze. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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