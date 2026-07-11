Bergamo strattona una ragazza alla fermata del bus | bloccato da cinque agenti della polizia locale

Notizia in breve

Un uomo ha strattonato una ragazza alla fermata dell’autobus in centro città. La lite è iniziata vicino al Coin e si è protratta lungo via Zambonate, vicino a largo Cinque Vie. Cinque agenti della polizia locale sono intervenuti per bloccare la situazione e hanno fermato l’uomo. La ragazza ha cercato di salire sull’autobus al momento dell’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali conseguenze per l’uomo o sulla condizione della ragazza.