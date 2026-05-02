Palpeggia giovane donna sull' autobus | 68enne scoperto a passeggio nel centro di Viterbo

Un uomo di 68 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria dopo essere stato individuato come responsabile di aver palpeggiato una giovane donna su un autobus. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e al suo coinvolgimento in questa vicenda. L’episodio si è verificato nel centro di Viterbo, dove l’uomo è stato poi trovato a passeggio. La vicenda è stata confermata da fonti investigative.

Dopo attente indagini, individuato e deferito all’autorità giudiziaria un uomo di 68 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna. Le operazioni sono scaturite dalla denuncia di una ragazza, la quale aveva riferito di essere stata oggetto di pesanti e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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