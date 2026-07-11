Una donna di 59 anni è stata sequestrata per circa un’ora durante una rapina in una villa nel Torinese, nella tarda serata di mercoledì. L’episodio è avvenuto in un’abitazione di via Circonvallazione.

Questo è quanto accaduto a una donna di 59 anni, come anticipato oggi dal quotidiano La Stampa, nella tarda serata di mercoledì in un’abitazione di via Circonvallazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Chieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna era sola in casa mentre il marito, titolare di un’azienda tessile di Trofarello, e il figlio erano fuori a cena. Dopo avere notato l’accensione delle luci in giardino, si è trovata davanti un uomo con il volto travisato che, una volta raggiunta la camera da letto, l’ha costretta a sedersi e le ha legato le mani con una corda. Poco dopo sono entrati altri due complici, uno dei quali armato di pistola. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donna legata al letto per un’ora e mezza e rapinata a Pecetto Torinese: “Mi sembra di aver vissuto un incubo”Una donna di 59 anni è stata rapinata nella sua villa di Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 81, nella tarda serata di mercoledì.

“Mi hanno legato e messo la pistola in bocca”, il racconto di una donna rapinata in casa nel torineseUna donna è stata rapinata nella sua casa a Pecetto Torinese, in provincia di Torino.

Temi più discussi: Rapina in villa nel Torinese, donna sequestrata per un'ora; Violenta rapina in villa a Pecetto Torinese: donna sequestrata in casa e minacciata con una pistola in bocca; Un'ora e mezza di terrore: ecco cosa è successo nella villa di Pecetto assaltata dai banditi; Rapina in villa nel Torinese, donna sequestrata per un'ora Archivi.

Rapina in villa nel Torinese, donna sequestrata per un'ora. A Pecetto, legata al letto e minacciata con una pistola #ANSA x.com

Rapina in villa nel Torinese, donna sequestrata per un'oraSequestrata per circa un'ora e mezza e legata al letto durante una rapina nella sua villa di Pecetto Torinese. (ANSA) ... ansa.it

Terrore in villa nel Torinese: imprigionata e minacciata con una pistola mentre i banditi svaligiano la casaUna donna di 59 anni è rimasta sequestrata per circa un'ora e mezza nella sua abitazione di Pecetto Torinese. Tre rapinatori, con un quarto complice all'esterno, l'hanno immobilizzata e costretta a in ... giornalelavoce.it