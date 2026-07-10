Mi hanno legato e messo la pistola in bocca il racconto di una donna rapinata in casa nel torinese

Da secoloditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è stata rapinata nella sua casa a Pecetto Torinese, in provincia di Torino. Durante l’episodio, è stata legata al letto e ha riferito di aver subito una minaccia con una pistola in bocca. La rapina è durata circa un’ora e mezza, mentre la donna si trovava da sola nell’abitazione. La vittima si chiama Wilma Ignezi, secondo quanto riportato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una donna è stata legata al letto e sequestrata per un’ora e mezza nella sua casa a Pecetto Torinese, in provincia di Torino, durante una rapina. La donna si chiama Wilma Ignezi, secondo quanto riporta La Stampa, e al momento dell’intrusione in serata era da sola nell’abitazione. Vive con il marito Enrico Barrera, titolare della Tessil Tex Due di Trofarello che produce tessuti per interni di auto e il figlio Giovanni. Arancia meccanica nel torinese: donna legata al letto e minacciata durante una rapina in villa. Tutti e due erano a cena fuori quando è accaduto il fatto. «Ero in camera da letto, stavo guardando la tv – ha spiegato -, ho visto accendersi le luci in giardino: ho pensato che fosse arrivato mio marito anche se mi è parso strano perché lui di solito sale dal garage». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

mi hanno legato e messo la pistola in bocca il racconto di una donna rapinata in casa nel torinese
© Secoloditalia.it - “Mi hanno legato e messo la pistola in bocca”, il racconto di una donna rapinata in casa nel torinese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Era ricercato in tre stati — liberò una Apache dalla forca e fuggì nella neve verso l'impossibile

Video Era ricercato in tre stati — liberò una Apache dalla forca e fuggì nella neve verso l'impossibile

Notizie e thread social correlati

“Ero intrappolato. Mi hanno immobilizzato, tagliato la tuta e mi hanno messo una flebo per alleviare il dolore”: il racconto di ZarcoDurante una gara di motociclismo, un pilota ha raccontato di essere stato immobilizzato e di aver subito un taglio sulla tuta, ricevendo una flebo...

“Mi ha messo una pillola bianca in bocca e mi ha detto: ‘Adesso posso fidarmi di te’. Fu un test prima di diventare amici”: la giornalista che frequentò il principe Harry racconta i retroscenaNel dicembre 2011, durante una cena, una giornalista del Daily Mail ha ricordato un episodio con il principe Harry, allora giovane reporter del Mail...

Temi più discussi: Mi hanno messo la pistola in bocca e legata al letto per ore, rapina da incubo a Pecetto; Le molte vite avventurose di un ultrà di Ferrara - Tobias Jones; Attentato Ranucci, Lavitola ai Pm: Non sono stato io e non ho idea del movente; Lamberto Pignotti il protagonista della poesia visiva: a Firenze una mostra per il centenario.

Mi hanno messo la pistola in bocca e legata al letto per ore, rapina da incubo a PecettoIl drammatico racconto di Wilma Ignelzi, 59 anni, sequestrata dai rapinatori mentre era sola in casa: Dicevano che mi avrebbero ammazzata e avrebbero ammazzato mio marito ... msn.com

Per la Lega ho dato tutto, mi hanno messo da parte. Sul logo il nome di Piunti, Marinangeli sbatte la porta con Gorini e altri 12Tutto è avvenuto alla vigilia di Pasqua quando è stata ribadita la decisione di stilare una lista Lega- San Benedetto Protagonista Piunti Sindaco sulla quale far convergere sia i candidati del ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web