Una donna è stata rapinata nella sua casa a Pecetto Torinese, in provincia di Torino. Durante l’episodio, è stata legata al letto e ha riferito di aver subito una minaccia con una pistola in bocca. La rapina è durata circa un’ora e mezza, mentre la donna si trovava da sola nell’abitazione. La vittima si chiama Wilma Ignezi, secondo quanto riportato.

Una donna è stata legata al letto e sequestrata per un’ora e mezza nella sua casa a Pecetto Torinese, in provincia di Torino, durante una rapina. La donna si chiama Wilma Ignezi, secondo quanto riporta La Stampa, e al momento dell’intrusione in serata era da sola nell’abitazione. Vive con il marito Enrico Barrera, titolare della Tessil Tex Due di Trofarello che produce tessuti per interni di auto e il figlio Giovanni. Arancia meccanica nel torinese: donna legata al letto e minacciata durante una rapina in villa. Tutti e due erano a cena fuori quando è accaduto il fatto. «Ero in camera da letto, stavo guardando la tv – ha spiegato -, ho visto accendersi le luci in giardino: ho pensato che fosse arrivato mio marito anche se mi è parso strano perché lui di solito sale dal garage». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mi hanno legato e messo la pistola in bocca”, il racconto di una donna rapinata in casa nel torinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Era ricercato in tre stati — liberò una Apache dalla forca e fuggì nella neve verso l'impossibile

Notizie e thread social correlati

“Ero intrappolato. Mi hanno immobilizzato, tagliato la tuta e mi hanno messo una flebo per alleviare il dolore”: il racconto di ZarcoDurante una gara di motociclismo, un pilota ha raccontato di essere stato immobilizzato e di aver subito un taglio sulla tuta, ricevendo una flebo...

“Mi ha messo una pillola bianca in bocca e mi ha detto: ‘Adesso posso fidarmi di te’. Fu un test prima di diventare amici”: la giornalista che frequentò il principe Harry racconta i retroscenaNel dicembre 2011, durante una cena, una giornalista del Daily Mail ha ricordato un episodio con il principe Harry, allora giovane reporter del Mail...

Temi più discussi: Mi hanno messo la pistola in bocca e legata al letto per ore, rapina da incubo a Pecetto; Le molte vite avventurose di un ultrà di Ferrara - Tobias Jones; Attentato Ranucci, Lavitola ai Pm: Non sono stato io e non ho idea del movente; Lamberto Pignotti il protagonista della poesia visiva: a Firenze una mostra per il centenario.

Questi hanno tirato fuori il nome dell'unico difensore che è legato ad un'uscita invece dei 2 che potrebbero entrare anche senza cedere. Gradirei capire le motivazioni. E no, Inacio non lo mette centrale, l'ha messo una volta in 4 anni in quel ruolo Amorim x.com

I miei giocatori hanno fatto l'uno reverse e hanno maledetto Strahd reddit

Mi hanno messo la pistola in bocca e legata al letto per ore, rapina da incubo a PecettoIl drammatico racconto di Wilma Ignelzi, 59 anni, sequestrata dai rapinatori mentre era sola in casa: Dicevano che mi avrebbero ammazzata e avrebbero ammazzato mio marito ... msn.com

Per la Lega ho dato tutto, mi hanno messo da parte. Sul logo il nome di Piunti, Marinangeli sbatte la porta con Gorini e altri 12Tutto è avvenuto alla vigilia di Pasqua quando è stata ribadita la decisione di stilare una lista Lega- San Benedetto Protagonista Piunti Sindaco sulla quale far convergere sia i candidati del ... corriereadriatico.it