Una donna di 59 anni è stata rapinata nella sua villa di Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 81, nella tarda serata di mercoledì. Durante l’episodio, è stata legata al letto per circa un’ora e mezza, mentre i ladri si sono impossessati di alcuni oggetti di valore. La vittima ha riferito di aver vissuto un’esperienza da incubo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Wilma Ignelzi, 59 anni, nella tarda serata di mercoledì è stata vittima di una violenta rapina nella sua villa di Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 81, durante la quale è stata sequestrata e legata al letto per un’ora e mezza. Lo ha raccontato il quotidiano La Stampa, che ricostruisce la dinamica dei fatti: Ignelzi si trovava sola in casa mentre il marito Enrico Barrera, titolare dell’azienda Tessil Tex Due di Trofarello che produce tessuti per interni di auto, si trovava fuori a cena con il figlio Giovanni. Quando i due erano usciti, la donna non aveva inserito l’ allarme per far sì che il marito non dovesse toglierlo rientrando. La donna, intervistata dal quotidiano, racconta: “Mi sembra di aver vissuto un incubo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donna legata al letto per un’ora e mezza e rapinata a Pecetto Torinese: “Mi sembra di aver vissuto un incubo”

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Mi hanno messo la PISTOLA in bocca e LEGATA AL LETTO per ore, RAPINA da incubo a PECETTO

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