La Rai ha sospeso temporaneamente le repliche estive di Report, pochi giorni dopo l’apertura di un’indagine su un imprenditore ed ex editore, ritenuto il possibile mandante di un attentato contro un conduttore televisivo. La decisione è stata comunicata come “cautelativa”. La sospensione riguarda le trasmissioni previste durante l’estate e non ha ancora una data di ripresa. La misura si inserisce nel contesto delle indagini in corso.

La Rai ha deciso di sospendere la messa in onda delle repliche di Report nei mesi estivi. L’annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia dell’indagine su Valter Lavitola, l ’imprenditore ed ex editore ritenuto il presunto mandante dell’attentato al conduttore Sigfrido Ranucci. Una sospensione in via cautelare, spiega viale Mazzini, che almeno al momento conferma il ritorno della trasmissione con le nuove puntate a partire dal prossimo novembre. “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci “, la Direzione Approfondimento della Rai “ha ritenuto opportuno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Ranucci, la Rai sospende “cautelativamente” le repliche estive di Report

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