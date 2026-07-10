Rai sospende repliche estive di Report Ranucci | decisione sconcertante

Notizia in breve

La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report. Il conduttore, Sigfrido Ranucci, ha commentato la scelta definendola “sconcertante”. La decisione è stata presa mentre si cercano chiarimenti su una vicenda che coinvolge il conduttore. La sospensione riguarda le puntate programmate per la stagione estiva, che non verranno trasmesse come previsto. La rete ha comunicato che la decisione è temporanea e legata a questioni interne.