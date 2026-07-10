Rai sospende repliche estive di Report Ranucci | decisione sconcertante
La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report. Il conduttore, Sigfrido Ranucci, ha commentato la scelta definendola “sconcertante”. La decisione è stata presa mentre si cercano chiarimenti su una vicenda che coinvolge il conduttore. La sospensione riguarda le puntate programmate per la stagione estiva, che non verranno trasmesse come previsto. La rete ha comunicato che la decisione è temporanea e legata a questioni interne.
“In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci – si legge – la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre“. Sigfrido Ranucci definisce “sconcertante” la decisione Rai di sospendere le repliche estive di Report, e in una nota dell’avvocato Roberto De Vita, parla di un provvedimento basato su “congetture assurde” e non sulla tutela del programma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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