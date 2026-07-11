L’indagine sulla tentata strage contro un giornalista prosegue con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola, accusato di essere il presunto mandante dell’attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nel 2025. Lavitola ha reagito alle accuse, affermando che si sente offeso e, se avesse dubbi su di lui, avrebbe sputato in faccia a chi le ha mosse. L’indagine coinvolge anche un altro individuo, ritenuto parte dell’organizzazione legata all’attentato.

Prosegue l’inchiesta che vede coinvolti Sigfrido Ranuci e Valter Lavitola, quest’ultimo indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso con l’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia. “Mi dispiace, mi offende, se dubitasse davvero di me gli sputerei in faccia”, ha affermato Lavitola in un’intervista a Repubblica commentando la possibilità che Ranucci non escluda più un suo coinvolgimento. “Non posso dire nulla dell’indagine, ho già parlato ai magistrati, eravamo d’accordo con Ranucci? Ma figurarsi, saremmo stati dei pazzi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, Lavitola: “Mi offende, se avesse dubbi su di me gli sputerei in faccia”

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