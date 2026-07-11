Rai primo stop a Ranucci | sospeso Report d?estate La denuncia Fdi in Procura

Notizia in breve

La Rai ha sospeso la trasmissione estiva di Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Fratelli d’Italia ha richiesto un’indagine interna sull’operato del conduttore e sta collaborando con gli avvocati per predisporre un esposto da presentare alle autorità competenti. La decisione di sospendere la trasmissione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La richiesta di verifica sulle attività di Ranucci è stata avanzata dal partito di maggioranza, che ha annunciato l’intenzione di procedere con l’azione legale.