Rai primo stop a Ranucci | sospeso Report d?estate La denuncia Fdi in Procura
La Rai ha sospeso la trasmissione estiva di Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Fratelli d’Italia ha richiesto un’indagine interna sull’operato del conduttore e sta collaborando con gli avvocati per predisporre un esposto da presentare alle autorità competenti. La decisione di sospendere la trasmissione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La richiesta di verifica sulle attività di Ranucci è stata avanzata dal partito di maggioranza, che ha annunciato l’intenzione di procedere con l’azione legale.
Fratelli d'Italia, che vuole un'indagine interna della Rai su Sigfrido Ranucci, non si ferma a questo. I vertici del partito stanno preparando, insieme agli avvocati, un esposto da presentare in Procura sul conduttore di Report. La notizia riservata trapela ad alcune indiscrezioni raccolte presso alti dirigenti meloniani. E si tratta di un esposto, appunto, ovvero vengono segnalate ai magistrati due vicende emerse in questi giorni. Anzitutto, FdI chiede alla Procura di fare luce sulla situazione descritta da Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, a proposito dell'influenza anche professionale che Valter Lavitola avrebbe su Sigfrido Ranucci: «So che chi aveva un problema con Report passava da Lavitola». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Report, il primo stop RaiEffetti del caso Ranucci-Lavitola: Sospese le repliche estive . msn.com
Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. Le richieste di rinvio a giudizio per l'indagine Romeo su affari e politica in regione in primo piano sui quotidiani locali di oggi. In edicola, come ogni giovedì, anche il settimanale @vitatrentina26 x.com