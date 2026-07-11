Rai blocca Report Ranucci | Dire che lo fanno per tutelarci è come dire che le bombe a casa mia erano per amore

La Rai ha deciso di bloccare la trasmissione delle repliche estive di Report, secondo quanto dichiarato da Sigfrido Ranucci. Il giornalista ha commentato questa decisione, affermando che sostenere che sia per tutelare qualcuno è come affermare che le bombe in casa siano per amore. La sospensione avviene mentre un'inchiesta è in corso sul possibile mandante dell’attentato a un giornalista.

Sigfrido Ranucci commenta la decisione della Rai di bloccare la messa in onda delle repliche estive di Report mentre prosegue l'inchiesta sul mandante dell'attentato al giornalista. Le parole in un post pubblicato sui social: "La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la memoria di fatti importanti di questo Paese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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