Mai dire che un cibo è buono o cattivo | i consigli delle psicologhe sul rapporto tra bambini e alimentazione

Due psicologhe australiane hanno condiviso consigli rivolti ai genitori per gestire il rapporto tra bambini e alimentazione. Le esperte suggeriscono di evitare di etichettare un cibo come buono o cattivo, sottolineando l'importanza di non criticare il corpo dei figli. La loro analisi mette in relazione le percezioni sul cibo con l’immagine che i bambini si costruiscono di sé stessi.

Il rapporto col cibo si lega a filo stretto con il modo in cui percepiamo noi stessi. Due psicologhe australiane hanno pertanto raccolto alcuni consigli per aiutare i genitori a evitare etichette morali sugli alimenti e le critiche al corpo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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