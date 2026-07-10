Una ragazza di 22 anni è stata aggredita giovedì pomeriggio alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. La giovane ha riferito di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata, dicendo che il sangue le impediva di respirare e che non riusciva più a vedere nulla. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’aggressione o sull’identità dell’aggressore.

«Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare». Sono le parole della 22enne marocchina sfregiata giovedì pomeriggio dopo essere stata aggredita alla stazione Duomo della metropolitana di Milano. Il suo aggressore, il 27enne algerino Saidi Mohamed, è stato arrestato dalla polizia locale. Per la pm Simona Ferraiuolo, che ha chiesto la convalida dell’arresto e l’emissione di una misura cautelare al giudice, deve restare in carcere. Secondo alcuni testimoni prima di colpire la giovane con un coltello «aveva reagito violentemente al presunto sguardo della vittima adducendo ad alta voce il suo stato di musulmano». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - La ragazza sfregiata a Milano alla fermata Duomo della metro: «Il sangue mi impediva di respirare, ho pensato di morire»

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Ragazza sfregiata a Milano, pm: Saidi è pericoloso deve stare in carcere

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