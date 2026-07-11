Un uomo di 27 anni, cittadino algerino, rimane in carcere dopo aver aggredito una ragazza di 22 anni in metropolitana a Milano. La decisione è stata presa dal gip, che ha convalidato l’arresto e ha respinto la richiesta di scarcerazione, ritenendo che l’uomo possa commettere altri reati. L’aggressione si è verificata giovedì scorso. La procura aveva richiesto che l’uomo rimanesse in carcere.

Mohamed Saidi, il 27enne algerino che giovedì ha sfregiato in viso una ragazza di 22 anni in metropolitana a Milano, resta in carcere. Lo ha deciso il gip di Milano, Cristian Maraini, che ha dunque convalidato l’arresto accogliendo la richiesta della procura. Nei confronti dell’uomo, che poco prima dell’aggressione era già stato arrestato e rilasciato, è riconosciuta l’aggravante dei futili motivi e l’evidente pericolosità sociale. Come esigenze cautelari gli vengono contestati i pericoli di reiterazione del reato e di fuga. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ragazza sfregiata in metro a Milano, l'aggressore Saidi resta in carcere perché "può commettere altri reati"

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Ragazza di 22 anni sfregiata nella metro di Milano.Laggressore era stato rilasciato poche ore prima

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