Ragazza sfregiata a Milano pm | Saidi è pericoloso deve stare in carcere
Il 27enne algerino arrestato il 9 luglio a Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo si trova ora in carcere. Il pubblico ministero ha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare, definendo l’uomo pericoloso perché potrebbe colpire di nuovo. La vittima ha riportato ferite sul volto ed è stata medicata sul posto.
"Potrebbe colpire ancora, è pericoloso". Il pm ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Dalle dichiarazioni della 23enne e dei testimoni risulta che l'uomo le avrebbe detto "perché mi stai guardando?" e lei gli avrebbe risposto "non guardo te, sto parlando con un'amica", in realtà un'altra ragazza che era là vicino. Espediente usato per tentare di proteggersi., Stando alla... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Temi più discussi: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, uomo aggredisce e sfregia ragazza in centro: arrestato; Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. Poi sfregia al volto una ragazza in metrò: era stato appena arrestato e poi rilasciato.
Adesso basta!!! Sì sta superando ogni limite. Dopo l’italiano accoltellato al bar, oggi una povera ragazza sfregiata da un’altra risorsa nel nome di Allah. E non iniziate a invocare infermità o altro. Via dall’Italia senza se e senza ma. #Milano x.com
Una ragazza di 22 anni, di origini marocchine, è stata aggredita e sfregiata al volto nella mattinata di oggi sulla banchina della linea M3 della metropolitana Duomo, nel pieno centro di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, un 27enne di origini algerine, irreg facebook
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