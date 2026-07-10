Il 27enne algerino arrestato il 9 luglio a Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo si trova ora in carcere. Il pubblico ministero ha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare, definendo l’uomo pericoloso perché potrebbe colpire di nuovo. La vittima ha riportato ferite sul volto ed è stata medicata sul posto.

"Potrebbe colpire ancora, è pericoloso". Il pm ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Dalle dichiarazioni della 23enne e dei testimoni risulta che l'uomo le avrebbe detto "perché mi stai guardando?" e lei gli avrebbe risposto "non guardo te, sto parlando con un'amica", in realtà un'altra ragazza che era là vicino. Espediente usato per tentare di proteggersi., Stando alla... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Ragazza sfregiata a Milano, pm: "Saidi è pericoloso deve stare in carcere"

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Temi più discussi: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, uomo aggredisce e sfregia ragazza in centro: arrestato; Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. Poi sfregia al volto una ragazza in metrò: era stato appena arrestato e poi rilasciato.

Adesso basta!!! Sì sta superando ogni limite. Dopo l’italiano accoltellato al bar, oggi una povera ragazza sfregiata da un’altra risorsa nel nome di Allah. E non iniziate a invocare infermità o altro. Via dall’Italia senza se e senza ma. #Milano x.com

Milano, sfregia una 23enne con un coltello in metro: Che cos'hai da guardare. Arrestato un 27enneUn uomo ha sgregiato una ragazza in metropolitana a Milano. Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano, ha detto Mohammed Saidi, algerino 27enne, a una ragazza di 23 anni di origini marocch ... tg.la7.it

Milano, 27enne sfregia ragazza: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. ArrestatoChe cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano. É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, in pieno centro ... tg24.sky.it