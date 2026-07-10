Ragazza sfregiata a Milano pm | Saidi è pericoloso deve stare in carcere | La giovane | Pensavo di morire

Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere per un 27enne algerino arrestato il 9 luglio dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane ha riferito di aver pensato di morire. Il pm ha definito l'uomo pericoloso, sostenendo che potrebbe colpire di nuovo. La richiesta di convalida dell’arresto è stata firmata, e si attende la decisione del giudice.

"Potrebbe colpire ancora, è pericoloso". Il pm ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Dalle dichiarazioni della 23enne e dei testimoni risulta che l'uomo le avrebbe detto "perché mi stai guardando?" e lei gli avrebbe risposto "non guardo te, sto parlando con un'amica", in realtà un'altra ragazza che era là vicino. Espediente usato per tentare di proteggersi., Stando alla... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ragazza sfregiata a Milano, pm: Saidi è pericoloso deve stare in carcere

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