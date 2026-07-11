Il giudice ha convalidato l’arresto di un uomo di 27 anni di nazionalità algerina, irregolare sul territorio nazionale, accusato di aver ferito e sfigurato con un coltello una ragazza di 23 anni in metropolitana. L’uomo è stato descritto dal pubblico ministero come pericoloso e si trova ora in carcere. L’aggressione è avvenuta giovedì 9 luglio, nel corso di un’operazione di polizia. La vittima ha riportato gravi danni al volto.

Convalidato l’arresto per il 27enne algerino irregolare accusato di aver ferito e sfigurato definitivamente al volto una 23enne marocchina in metropolitana Mohammed Saidi, il 27enne algerino irregolare che giovedì 9 luglio ha sfregiato con un coltellino una ragazza marocchina di 23 anni nel m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornaleditalia.it - Ragazza sfregiata a Milano, convalidato l'arresto dell'algerino irregolare Mohammed Saidi, pm: "Pericoloso, stia in carcere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ragazza sfregiata a Milano, pm: Saidi è pericoloso deve stare in carcere

Notizie e thread social correlati

Ragazza sfregiata in metro a Milano, il 27enne Mohammed Saidi resta in carcere: «È pericoloso»Il 27enne algerino, arrestato per aver ferito con un coltello una ragazza di 22 anni alla fermata Duomo, rimane in carcere.

Ragazza sfregiata a Milano, pm: "Saidi è pericoloso deve stare in carcere"Il 27enne algerino arrestato il 9 luglio a Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo si trova ora in...

Temi più discussi: Mohammed Saidi, chi è l'uomo che ha sfregiato una ragazza in metro; Ragazza sfregiata in metro, Mohammed Saidi era stato arrestato e rilasciato poco prima. La vittima: Ho pensato di morire; Milano, sfregia una sconosciuta nel metrò: Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare. Mohammed Saidi era già stato arrestato e rilasciato; Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita.

Pm esclude il movente religioso per l'aggressore della 23enne in metrò a Milano ift.tt/lA9eMXv La ragazza è stata sfregiata alla fermata Duomo. Chieste la convalida d'arresto e la custodia cautelare in carcere per Mohammed Saidi, il 27 enne fermato, irregolar x.com

Ragazza sfregiata in metropolitana a Milano, il gip convalida l'arresto di Mohammed Saidi: Evidente pericolosità socialeLa decisione del gip nei confronti del 27enne arrestato per aver aggredito con una lama una 22enne alla fermata della M3 di Duomo. Nel corso dell’interrogatorio ha sostenuto di essere lui la vittima d ... ilgiorno.it

Milano, ragazza sfregiata con un coltello in metro: Mohammed Saidi davanti al giudice per la convalida dell'arrestoHa parlato, ha dato la sua versione dei fatti. Ci saranno ulteriori indagini. A riferirlo è l’avvocato di Mohammed Saidi al termine dell’udienza di convalida dell’arresto del ventisettenne algerino ... tg.la7.it