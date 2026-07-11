Raffaeli a caccia del podio La World Cup per sognare
La Finalissima di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica è iniziata ieri all’Unipol Forum di Assago e si concluderà domani. La competizione vede protagoniste Sofia Raffaeli e le Farfalle, che cercano di raggiungere il podio. La manifestazione coinvolge le migliori atlete della stagione e si svolge in un’unica sede, con le gare che continuano nei prossimi giorni.
Sofia Raffaeli e le Farfalle a caccia del podio: al via la Finalissima di Coppa del Mondo. È scattata ieri all’ Unipol Forum di Assago la Finalissima di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, in programma fino a domani. Per il quarto anno consecutivo Milano ospita l’atto conclusivo del circuito World Cup, giunto alla sua 17esima edizione italiana. Tra le grandi protagoniste della rassegna c’è Sofia Raffaeli, volto simbolo della ginnastica ritmica azzurra. Al termine delle prime due rotazioni dell’All Around, la campionessa marchigiana occupa la terza posizione provvisoria con 56.000 punti, al termine di due esercizi di grande livello. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, imprendibile con lo straordinario punteggio di 60. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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