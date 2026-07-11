raffaeli a caccia del podio la world cup per sognare

Notizia in breve

La Finalissima di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica è iniziata ieri all’Unipol Forum di Assago e si concluderà domani. La competizione vede protagoniste Sofia Raffaeli e le Farfalle, che cercano di raggiungere il podio. La manifestazione coinvolge le migliori atlete della stagione e si svolge in un’unica sede, con le gare che continuano nei prossimi giorni.