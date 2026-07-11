Raffaele Ciurnelli si è qualificato per la semifinale nel torneo di doppio Junior a Wimbledon. L’atleta, che si allena presso il Tennis Giotto, ha ottenuto il risultato nel torneo che si sta svolgendo a Londra. La semifinale rappresenta un traguardo importante per il giovane tennista. La competizione si svolge su campi in erba e coinvolge giovani provenienti da diverse nazioni.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Semifinale nel doppio al torneo Junior di Wimbledon per Raffaele Ciurnelli. L’atleta del Tennis Giotto è stato protagonista di un positivo percorso sui campi britannici in erba dove ha giocato con lo slovacco Leon Sloboda e dove, di vittoria in vittoria, ha scalato il tabellone fino a rientrare tra le migliori quattro coppie del mondo. Nato nel 2008 e ora al 27° posto del ranking ITF - International Tennis Federation, Ciurnelli era alla terza esperienza in un Grande Slam Junior dopo le precedenti partecipazioni agli Australian Open e al Roland Garros, con un cammino di costante miglioramento che ha trovato coronamento proprio a Wimbledon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Raffaele Ciurnelli raggiunge la semifinale di doppio a Wimbledon Junior

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