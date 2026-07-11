Un giovane tennista ha raggiunto la semifinale nel doppio Junior a Wimbledon. L’atleta, nato nel 2008 e attualmente al 27° posto nel ranking ITF Junior, ha disputato la partita insieme a uno slovacco. La semifinale si è svolta sui campi in erba di Londra, dopo una settimana di incontri di alto livello. La competizione ha visto il giocatore affrontare diversi avversari in una serie di match che hanno portato alla fase conclusiva del torneo.

AREZZO – Raffaele Ciurnelli entra tra i protagonisti del tennis giovanile internazionale conquistando la semifinale nel doppio Junior di Wimbledon. L’atleta del Tennis Giotto, nato nel 2008 e attualmente al 27° posto del ranking ITF Junior, ha vissuto una settimana di altissimo livello sui campi in erba londinesi insieme allo slovacco Leon Sloboda. I due hanno scalato il tabellone fino a rientrare tra le migliori quattro coppie del torneo, fermandosi soltanto davanti agli statunitensi Michael Antonius e Andrew Johnson, testa di serie numero 2. La semifinale è stata combattuta punto su punto e si è conclusa con il punteggio di 7-6, 7-5 in favore degli americani. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Lortica.it - Ciurnelli da applausi a Wimbledon: semifinale nel doppio Junior

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciurnelli del Tennis Giotto ai quarti del Roland Garros Junior nel doppioRaffaele Ciurnelli, giovane tennista del Tennis Giotto nato nel 2008, ha partecipato al torneo Roland Garros Junior a Parigi.

Leggi anche: Tre vittorie per Raffaele Ciurnelli al Roland Garros Junior