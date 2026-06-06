tre vittorie per raffaele ciurnelli al roland garros junior

Notizia in breve

Raffaele Ciurnelli ha vinto tre partite nel tabellone junior del Roland Garros. Ha sconfitto avversari di diversa provenienza, avanzando così nel torneo. Le sue vittorie sono arrivate in match giocati su campi in terra battuta, caratterizzati da scambi intensi e continui. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre il torneo prosegue con la sua partecipazione ancora in corso.