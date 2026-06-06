Tre vittorie per Raffaele Ciurnelli al Roland Garros Junior

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raffaele Ciurnelli ha vinto tre partite nel tabellone junior del Roland Garros. Ha sconfitto avversari di diversa provenienza, avanzando così nel torneo. Le sue vittorie sono arrivate in match giocati su campi in terra battuta, caratterizzati da scambi intensi e continui. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre il torneo prosegue con la sua partecipazione ancora in corso.

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Arezzo, 6 giugno 2026 – . L’atleta del Tennis Giotto è sceso in campo a Parigi in uno dei quattro tornei giovanili più importanti del panorama internazionale dove, a confronto con i migliori coetanei di tutto il mondo, ha trovato soddisfazioni soprattutto nel doppio con il raggiungimento dei quarti di finale. Classe 2008 e attualmente al 31° posto del ranking giovanile ITF - International Tennis Federation, Ciurnelli è rientrato tra i soli due italiani ammessi direttamente al tabellone principale del Roland Garros Junior e ha così potuto vivere la sua seconda esperienza in uno Slam dopo il debutto agli Australian Open dello scorso gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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