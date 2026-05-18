Calcio a 5 i convocati dell’Italia per il raduno di Genzano | 14 giocatori in un periodo di esperimenti

La nazionale italiana di calcio a 5 si prepara per un nuovo raduno a Genzano, con 14 giocatori convocati. La squadra ha recentemente concluso gli Europei e ha disputato un’amichevole in Germania, terminata con un pareggio di 1-1. Ora, il gruppo si riunisce in un periodo di sperimentazioni, in vista di prossime competizioni. La convocazione comprende atleti di diversi club, e la sessione si svolgerà nel mese di aprile.

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