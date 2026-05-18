Calcio a 5 i convocati dell’Italia per il raduno di Genzano | 14 giocatori in un periodo di esperimenti
La nazionale italiana di calcio a 5 si prepara per un nuovo raduno a Genzano, con 14 giocatori convocati. La squadra ha recentemente concluso gli Europei e ha disputato un’amichevole in Germania, terminata con un pareggio di 1-1. Ora, il gruppo si riunisce in un periodo di sperimentazioni, in vista di prossime competizioni. La convocazione comprende atleti di diversi club, e la sessione si svolgerà nel mese di aprile.
Dopo essersi messa alle spalle gli Europei e un’amichevole in Germania, nel mese di aprile (1-1 in terra teutonica), la nazionale italiana di calcio a 5 di Salvo Samperi è pronta a tornare a radunarsi. Dal 24 al 28 maggio, in quel di Genzano, lo staff tecnico azzurro avrà a disposizione 14 giocatori: tutti provenienti dalle categorie inferiori, anche perché la Serie A al momento è nel caos dei playoff, rinviati a data da destinarsi. Sono 10 gli elementi che militano nella Serie A2 Elite e 4 della Serie A2, a cui si potrebbero aggiungere altre pedine in base all’andamento dei playoff della Serie A2 Elite. Tutti molto giovani i giocatori della lista scelta da Samperi: ad eccezione di Sandri (classe 2000) e Yamoul (classe 2002), si tratta di giocatori nati dal 2005 in poi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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