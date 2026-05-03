La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Verona, inclusa la decisione definitiva su Thuram. La lista completa dei calciatori disponibili sarà a disposizione del tecnico bianconero per la sfida. La formazione sarà definita in base alle scelte dell’allenatore, che dovrà valutare quali atleti schierare in campo. La partita è in programma nella giornata prevista dal calendario ufficiale del campionato.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Gil Puche: «La Juve è un club di un altro livello e un orgoglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Verona: la decisione finale su Thuram. La lista completa

Notizie correlate

Convocati Juve per l’Udinese, la lista completa di Spalletti: la decisione finale su Milik e VlahovicVlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Convocati Francia: la decisione di Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite con Brasile e Colombia. La lista completadi Redazione JuventusNews24Convocati Francia: la decisione del ct Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite della nazionale transalpina.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A | I convocati per Milan-Juventus; Juventus, i convocati per il Milan: ci sono Yildiz e Vlahovic; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Juve, i convocati per il Milan: Spalletti ne recupera tre, la decisione su Yildiz e Thuram.

Juve, i convocati per il Milan: Spalletti ne recupera tre, la decisione su Yildiz e ThuramSono 23 i calciatori a disposizione per il big match di San Siro: i bianconeri tentano la fuga Champions e l'aggancio all'ex Allegri ... tuttosport.com

Juventus, i convocati per il Milan: la lista di Luciano Spalletti per il match della 34ª giornata di Serie A 2025/26Juventus, i convocati per il Milan: la lista di Luciano Spalletti per il match della 34ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com

BREAKING – #Verona, i convocati per la sfida contro la Juve: ecco la decisione ufficiale su #Orban x.com

BREAKING - Verona, i convocati per la sfida contro la Juve Ecco la decisione ufficiale su Orban shorturl.at/XVp0B - facebook.com facebook