Raduno e mercato | inizia la nuova corsa dell’Avellino

L’Avellino si prepara a iniziare la nuova stagione: il raduno è vicino e rappresenta il primo passo ufficiale della preparazione estiva. La squadra biancoverde di Alessandro Nesta dovrà presentarsi in campo nel prossimo fine settimana, segnando la fine del periodo di riposo. Il mercato si è appena concluso e le attività si concentrano ora sulla preparazione atletica. La squadra si appresta a lavorare intensamente prima delle prime partite ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Con il raduno ormai alle porte, entra nel vivo la nuova stagione dell’ Avellino. Il countdown è praticamente terminato: per i biancoverdi di Alessandro Nesta quello in corso è l’ultimo fine settimana di riposo prima dell’avvio ufficiale della preparazione estiva. Da lunedì scatteranno visite mediche, test fisici e controlli di rito, passaggi obbligati prima della partenza per il ritiro di Rivisondoli, fissata per il pomeriggio di mercoledì. Come da programma, la squadra sosterrà i tradizionali test atletici a porte chiuse allo stadio Partenio-Lombardi, primi appuntamenti di una preparazione che consentirà a Nesta e al suo staff di iniziare a costruire identità di gioco, condizione atletica e intesa tra i reparti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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