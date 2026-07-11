Durante l'evento automobilistico “Southern Gardasee” a Monzambano, sono stati identificati cento conducenti coinvolti in un raduno clandestino. Ventidue di loro hanno ricevuto verbali per violazioni delle norme di circolazione. L’attività di controllo si è svolta durante la manifestazione, che si tiene annualmente nella zona del lago di Garda. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante l’operazione.

A margine dello svolgimento in atto, a Monzambano (Mantova), dell’annuale edizione della manifestazione automobilistica denominata “Southern Gardasee SO.GA.”, consistente in un evento espositivo di auto “customizzate” cui prendono parte migliaia di partecipanti, in gran parte provenienti dal Centro Europa, è stata registrata - così comunicano Polizia e Carabinieri in una nota congiunta - la movimentazione di centinaia di tali autovetture su tutto il territorio gardesano ricadente tra le Province di Verona e Brescia, sul quale ultimo – in particolare – tali auto (nella scia di una regia organizzativa che si muove su canali social su cui... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Raduno clandestino «Gardasee»: identificati cento conducenti, emessi venti verbali

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