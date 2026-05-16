Portafogli persi carabiniere non fa i verbali di smarrimento | condannato a venti mesi per peculato e furto

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un militare dell'Arma è stato condannato a venti mesi di reclusione per peculato e furto, a seguito della mancata redazione dei verbali di smarrimento di tre portafogli e della conseguente mancata consegna degli oggetti. La vicenda riguarda un episodio avvenuto a Pordenone, dove il militare non aveva compilato i documenti necessari per segnalare il ritrovamento dei portafogli, né aveva provveduto a restituirli ai legittimi proprietari. La sentenza si basa sulle evidenze raccolte durante il processo.

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PORDENONE - La mancata redazione del verbale di ritrovamento di tre portafogli, a cui è seguita anche la mancata consegna degli stessi, ha portato un militare dell’Arma a difendersi dall’accusa di peculato, falsità ideologica e materiale, oltre a violata consegna. Una leggerezza - come ha ricordato la difesa - commessa per evitare di compilare gli atti. Dal punto di vista giudiziario, anche se nei tre portafogli nulla mancava, per Vincenzo Afeltra è stato un boomerang. Giudicato con rito abbreviato nell’udienza preliminare del gup Piera Binotto, ieri è stato condannato a un anno e otto mesi. Il pubblico ministero Enrico Pezzi aveva concluso per 2 anni e 10 mesi confermando tutte le ipotesi di accusa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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