Nella notte, i Carabinieri di Martina Franca hanno effettuato controlli nelle zone di ritrovo più frequentate dai giovani. Oltre cento persone sono state identificate durante il servizio straordinario di prevenzione, che ha coinvolto anche il centro cittadino e le aree più affollate del fine settimana. I controlli sono stati mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti o comportamenti illeciti.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Prosegue l’azione preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, impegnati, la scorsa notte, in un servizio straordinario di controllo del territorio in quel centro e, in particolare, nelle aree maggiormente frequentate dai giovani durante il weekend. Nel corso dell’attività, svolta nella zona Sanità-San Michele, con pattuglie dislocate nei pressi di fast food, locali pubblici, piazze e altri punti di aggregazione, i militari hanno proceduto all’identificazione di più di 100 persone e al controllo di numerosissime autovetture. Il servizio si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, finalizzata a garantire una presenza visibile e rassicurante dell’Arma nei luoghi della socialità giovanile, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: controlli notturni nelle zone di ritrovo, oltre cento identificati Carabinieri

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