Bimbo di 4 anni investito da un'auto a Calcinato nel Bresciano | ricoverato in codice rosso

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di quattro anni è stato investito da un'auto a Calcinato, nel Bresciano. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasferito il bambino in codice rosso all'ospedale di Bergamo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

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Un bimbo di 4 anni è stato investito da un'auto a Calcinato, un comune in provincia di Brescia. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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