Bimbo di 4 anni investito da un'auto a Calcinato nel Bresciano | ricoverato in codice rosso
Un bambino di quattro anni è stato investito da un'auto a Calcinato, nel Bresciano. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasferito il bambino in codice rosso all'ospedale di Bergamo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
Un bimbo di 4 anni è stato investito da un'auto a Calcinato, un comune in provincia di Brescia. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tra il bimbo di 4 anni e l’uomo di 40 c’è solo uno zero in più… e in fondo, da solo, uno zero non vale niente. Perché la voglia di ridere, sognare e amare è rimasta la stessa. Ci sono qualche ruga in più e un dolore che mi ha cambiato la vita… ma anche tanti so facebook
Travolto dal trattore guidato dal padre, morto bimbo di 4 anni nelle campagna del Cagliaritano @TgrRaiSardegna rainews.it/tgr/sardegna/a…. x.com
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