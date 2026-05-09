Anche i dazi al 10% sono dichiarati illegali

La Court of International Trade ha dichiarato illegali i dazi del 10% applicati in precedenza. Questa decisione riguarda la politica commerciale adottata durante l’amministrazione precedente. La sentenza si riferisce specificamente a questa misura tariffaria e ne valuta la legittimità. La pronuncia si inserisce in un contesto di contestazioni legali sulle politiche commerciali adottate in passato. La pronuncia è stata resa pubblica di recente e si aggiunge ad altre analisi legali relative alle misure tariffarie.

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