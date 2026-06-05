Estate di eventi gratis a ToDream | giochi per bambini spettacoli per tutti e due raduni d' auto

Dal 4 giugno al 31 luglio, ToDream presenta Summer Dream, una serie di eventi gratuiti pensati per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. Il programma include giochi per bambini, spettacoli e due raduni di auto. Le iniziative si svolgono nel periodo estivo e sono aperte al pubblico senza costi di ingresso.

Dal 4 giungo al 31 luglio To Dream propone Summer Dream, il palinsesto di eventi estivi pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. Fino al 31 luglio, il centro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con installazioni diffuse, spettacoli dal vivo e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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