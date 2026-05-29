Confesercenti Mauro Lazzarini confermato alla presidenza | al via la raccolta firme per salvare i negozi di vicinato

Da forlitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mauro Lazzarini è stato riconfermato all’unanimità presidente della Confesercenti forlivese durante l’assemblea elettiva 2026. Contestualmente, è partita la raccolta firme per sostenere la salvaguardia dei negozi di vicinato. La nomina riguarda il prossimo quadriennio.

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Nel corso dell’assemblea elettiva 2026 della Confesercenti forlivese, Mauro Lazzarini è stato rieletto all’unanimità presidente dell’Associazione per il prossimo quadriennio. All’assemblea sono intervenuti il segretario nazionale di Confesercenti Mauro Bussoni, il presidente della Camera di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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