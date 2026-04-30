Salvare l’ospedale Pacini I sindaci dormono in tenda | Riconoscere l’area disagiata

Quattro sindaci della montagna pistoiese hanno deciso di passare la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio in tenda davanti all’ospedale Pacini di San Marcello. L’obiettivo è chiedere al governo di riconoscere ufficialmente l’area come disagiata, in modo da ottenere più risorse per il territorio. La loro presenza si inserisce in un’iniziativa di protesta volta a sensibilizzare sulle condizioni dell’ospedale e sulla sua importanza per la comunità locale.

I quattro sindaci della montagna pistoiese trascorreranno la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio in tenda davanti all’ ospedale Pacini di San Marcello. I primi cittadini di San Marcello (Luca Marmo), Abetone Cutigliano (Gabriele Bacci), Sambuca Pistoiese (Marco Breschi) e Marliana (Federico Bruschi) hanno infatti deciso di raccogliere l’appello dell’associazione Zeno Colò e di partecipare al presidio che andrà avanti fino a sabato 2 maggio proprio per difendere l’ospedale della montagna pistoiese e per una sanità più equa nelle aree interne della Toscana. "Siamo contenti - spiega il portavoce della Zeno Colò Simone Ferrari - che i sindaci abbiano deciso di partecipare, anche fisicamente al nostro presidio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvare l’ospedale Pacini. I sindaci dormono in tenda: "Riconoscere l’area disagiata" Notizie correlate Ospedale di San Marcello. Appello a ventinove sindaci: "Aiutateci a difendere il Pacini"L’associazione Zeno Colò e il Crest (Comitato regionale emergenza sanità toscana), lanciano un appello urgente ai ventinove Sindaci, e a tutti i... San Marcello Pistoiese: mobilitazione per difendere l’ospedale PaciniSAN MARCELLO PISTOIESE (PISTOIA) – Dal 25 aprile al 2 maggio 2026, San Marcello Pistoiese ospiterà la mobilitazione per il diritto alla salute nelle... Contenuti di approfondimento Si parla di: Salvare l’ospedale Pacini. I sindaci dormono in tenda: Riconoscere l’area disagiata. Sindaci in tenda per difendere l'ospedaleSAN MARCELLO PITEGLIO: I primi cittadini dei comuni della montagna pistoiese raccolgono l'appello dell'associazione Zeno Colò. Dormiranno in tenda a difesa del Pacini ... toscanamedianews.it Ospedale a San Marcello, Monni: Confronto aperto con territorio. Presto iniziativa pubblicaIl prima possibile, entro l’estate, sarà organizzato a San Marcello Pistoiese un momento pubblico di confronto sull’ospedale Pacini, con la proposta di ... gonews.it