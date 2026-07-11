Rabiot ha dichiarato di non aver ancora avuto un confronto con l’allenatore. La madre, invece, ha lasciato intendere che il centrocampista potrebbe restare al club. La trattativa tra Rabiot e il Milan, diretto dall’allenatore Ruben Amorim, è ancora in fase di definizione. Nessun annuncio ufficiale è stato rilasciato su eventuali accordi o prolungamenti di contratto. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Rabiot svela: «Non ho ancora parlato con Amorim». Ma la madre Veronique apre alla permanenza in rossonero. Il Milan di Ruben Amorim riparte da Adrien Rabiot. Il centrocampista, impegnato con la Francia al Mondiale, è stato intercettato dalla Rai all’esterno del ritiro della nazionale di Didier Deschamps. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Al classe 1995, titolare dei Bleus e protagonista di un torneo fin qui molto positivo, è stato chiesto se il nuovo tecnico rossonero lo avesse contattato anche negli ultimi giorni. La risposta è stata breve ma significativa: «Parleremo più avanti.». Un modo elegante per ribadire che, almeno fino alla semifinale contro la Spagna in programma martedì all’AT&T Stadium di Arlington, la sua attenzione è totalmente rivolta alla nazionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Rabiot frena: «Non ho ancora parlato con Amorim». Ma la madre lascia intuire una permanenza al Milan

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