Amorim | Ho parlato due volte con Modric e se necessario lo farò ancora

L’allenatore del Milan ha dichiarato di aver parlato due volte con il centrocampista e di essere disposto a farlo ancora se necessario. Ha anche affermato che l’obiettivo della squadra è vincere il campionato. Ha precisato di non volersi confrontare con il passato di un famoso allenatore e ha sottolineato l’importanza di Modric per la squadra.

2026-07-08 17:11:00 Calcio italiano: I portoghesi Rúben Amorim, allenatore del Milan ha assicurato mercoledì nella sua prima conferenza stampa che l’obiettivo è vincere il campionato, che non pretende di essere un nuovo José Mourinho nonostante l’influenza del portoghese in Italia e che considera Luca Modric un pezzo fondamentale. “So che è un campionato difficile da vincere, ma siamo qui per vincere. Sarà una bella sfida (.) Vogliamo conquistare la seconda stella (il ventesimo campionato), anche se sappiamo che sarà difficile”, ha detto Amorim dopo essere stato presentato dal patron del Milan, l’americano Gerry Cardinale. Amorim ha fatto riferimento anche al suo rapporto con Mourinho, che ha trionfato all’Inter o alla Roma che considera un’influenza ma di cui non intende copiare lo stile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Amorim annuncia: Vogliamo tenere Modric, ho già parlato due volte. Su Pulisic...

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