Recenti fonti indicano che l’allenatore ha già comunicato al presidente del club la decisione sul suo futuro, con un rapporto che sembra aver ormai definito il percorso. Secondo alcune dichiarazioni di un giornalista, il tecnico leccese avrebbe informato il massimo dirigente circa le sue intenzioni, che sarebbero noti da circa un mese. La situazione attuale lascia ipotizzare che il cambio di guida tecnica possa essere imminente, anche se ufficialmente non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Conte ha già comunicato a De Laurentiis la sua scelta sul futuro azzurro: secondo Matteo Moretto, il tecnico leccese è stato diretto e il presidente conosce l’esito da almeno un mese. Conte e De Laurentiis: la comunicazione ufficiale attesa. Le parole dell’allenatore del Napoli lasciano pochi dubbi. La decisione è già stata presa, ma manca ancora l’annuncio pubblico. Moretto, commentando la situazione sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha sottolineato come il linguaggio usato da Conte si avvicini molto a un possibile addio. Il tecnico non ha lasciato spazi a interpretazioni durante il confronto privato con De Laurentiis, avvenuto settimane fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Conte verso l’addio? Vi posso dire…”: la rivelazione di Moretto sul Napoli

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