Il Tribunale di Bologna ha fissato per il 4 e 5 agosto un’asta per 15 punti vendita Realco nella provincia di Reggio. Questi esercizi commerciali, che erano stati precedentemente messi in vendita, saranno nuovamente disponibili all’acquisto durante questa procedura. La data dell’asta è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di vendita.

Sono 15 i punti vendita Realco della provincia di Reggio che tornano sul mercato con la nuova asta fissata dal Tribunale di Bologna per il 4 e 5 agosto. Cinque si trovano in città, gli altri tra pianura, Val d’Enza e Appennino. La procedura prevede innanzitutto la possibilità di acquistare in blocco i 40 negozi rimasti dopo la maxi operazione Conad, con una base di 9 milioni 785mila euro. In mancanza di offerte complessive, si passerà ai lotti più piccoli e infine alla vendita delle singole attività, insieme al Cash&Carry di via Rosmini, sempre in città. Nel secondo lotto, formato da 11 punti vendita e offerto a 5,8 milioni, l’unica attività reggiana è il Sigma di Rolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quindici punti vendita tornano sul mercato: l’asta è fissata per il 4 e il 5 agosto

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NESSUNO HA CAPITO RITORNO AL FUTURO PARTE II: LA TIMELINE NON HA SENSO

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