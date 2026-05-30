Il 4 giugno alle 17 è prevista una nuova asta per l’Imolese, dopo il rinvio del 26 maggio a causa di un problema tecnico. Si tratta del secondo tentativo di acquisizione del club, con una prima asta andata deserta. I rossoblù sperano ancora nel ripescaggio in Serie D. Il rappresentante del team ha confermato la sua presenza all’appuntamento, sottolineando la volontà di non mancare.

C’è una nuova data decisiva per il futuro dell’ Imolese. Segnare in calendario giovedì 4 giugno, alle ore 17, come secondo potenziale giorno "x", dopo il primo giro a vuoto di martedì 26, con l’ asta indetta per rilevare il club rinviata "a seguito di un problema tecnicotelematico". Immutati termini, condizioni e prezzo, con Tarantino in pole per acquisire le quote societarie, come promesso dallo stesso imprenditore siciliano sul proprio profilo social, lì dove ha avuto modo di rassicurare anche gli appassionati rossoblù. "Come ero presente oggi martedì, sarò presente anche la prossima settimana: quindi state sereni", il messaggio lanciato in una storia Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio: i rossoblù sperano ancora nel ripescaggio in serie D. Imolese, l’asta fissata il 4 giugno. Tarantino sicuro: "Non mancherò»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ’salvataggio’ dell’Imolese, Tarantino parla da presidente: “La compro, poi ci divertiremo”Giovanni Tarantino ha annunciato ufficialmente l’acquisto dell’Imolese, dichiarando che la società sarà sua e che in futuro si divertirà con questa...

L'imprenditore palermitano Giovanni Tarantino mette gli occhi sul pallone, è il nuovo presidente dell'ImoleseUn imprenditore di Palermo ha assunto la guida dell'Imolese Calcio, squadra che compete in Serie D.

Temi più discussi: Calcio: i rossoblù sperano ancora nel ripescaggio in serie D. Imolese, l’asta fissata il 4 giugno. Tarantino sicuro: Non mancherò; Mercato, spunta l'idea Provedel mentre tornano due nomi dal Sudamerica: Bologna, le notizie del 20 maggio; Bologna e Napoli: Un Confronto da Brividi in Cerca di Riscatto.

Lavoro personalizzato per quattro rossoblù! Pisacane spera nel rientro, le novitàLavoro personalizzato per quattro giocatori rossoblù! Il tecnico Fabio Pisacane spera nel rientro contro il Torino ... cagliarinews24.com

Calcio a 5: successo per la giornata Rossoblù. Triangolare vinto dalla squadra di serie C2Civitanova, 5 maggio 2026 – Si è svolta venerdì 24 aprile, davanti a pubblico gremito, la giornata Rossoblù di calcio a 5 organizzata dall’asd Polisportiva Rossoblù. La tensostruttura di Santa Maria ... ilrestodelcarlino.it