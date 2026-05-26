Freuler gela il Bologna e apre l’asta sul mercato | Roma e Juventus si sfidano per il colpo a parametro zero

Il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, si appresta a lasciare il club durante la prossima sessione di calciomercato. La sua partenza potrebbe avvenire a parametro zero e ha attirato l’interesse di Roma e Juventus, che si sfidano per assicurarsi il giocatore. La decisione di Freuler di lasciare il Bologna apre a un possibile trasferimento senza costo di cartellino. Le trattative tra le due squadre sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata comunicata.

Il centrocampista del Bologna Remo Freuler si appresta a salutare il club emiliano durante la prossima sessione di calciomercato, attirando l’interesse concreto di Roma e Juventus. Come rivelato in un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Nazione, lo svizzero rappresenta un’occasione di mercato ideale per le due società, entrambe alla ricerca di rinforzi di esperienza internazionale e a costo zero per puntellare la rosa in vista delle prossime competizioni europee, rispettando al contempo i rigidi paletti economici imposti dalle normative del fair play finanziario. La situazione contrattuale del calciatore con i rossoblù è diventata improvvisamente complessa, accelerando le voci di un suo imminente trasferimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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