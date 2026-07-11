Un calciatore belga ha deciso di tornare a casa per assistere alla nascita di suo figlio, lasciando un’esperienza di successo ai Mondiali. La giornalista France Pierron ha commentato duramente questa scelta, definendo il ruolo del padre durante il parto “del tutto inutile”. La vicenda mette in luce le reazioni di alcune figure pubbliche di fronte a momenti familiari importanti, evidenziando giudizi e opinioni sulla presenza paterna in sala parto.

«Vuoi andartene per assistere alla nascita di tuo figlio, un momento disgustoso, in cui il padre è del tutto inutile», così la giornalista France Pierron si è rivolta al calciatore belga Jeremy Doku, che tra la gloria ai Mondiali e la gioia della nascita ha scelto senza esitare la seconda, lasciando l’America. I social si sono scagliati con violenza contro la commentatrice sportiva, è diventato un caso mediatico mondiale tanto che il canale tv L’Èquipe si è dissociato dalle dichiarazioni della sua commentatrice e l’ha sospesa. Un padre non può essere definito inutile, almeno nel mondo del politically correct. Anche se la realtà sembra essere assai diversa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quel che resta del padre: uomini fragili, soli e terrorizzati dall’idea di sbagliare

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She Married a Sweet Cop… But Discovered He Is a Brutal Serial Killer! - MARK DACASCOS

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