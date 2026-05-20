Quel che resta dopo l' omicidio senza ragione del capotreno e il caso Modena

Da bolognatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’omicidio di un capotreno avvenuto in modo improvviso e senza motivo apparente, si sono susseguite le indagini e le valutazioni degli inquirenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori e sulle circostanze che hanno portato a questo episodio. Nel frattempo, a Modena si sta affrontando un caso giudiziario che coinvolge diverse persone, con procedimenti in corso e interrogativi ancora aperti. La diffusione di immagini e video relativi a questi eventi continua a essere una costante nella società digitale attuale.

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Nell’era della digitalizzazione siamo abituati e abituate a vedere foto e video in maniera seriale e quotidiana. Eppure, le immagini di quanto accaduto a Modena sono difficilmente digeribili.Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, un’automobile sparata a forte velocità da largo Garibaldi ha imboccato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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