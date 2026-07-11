Quarto Grado il cd mai trovato di Chiara Poggi e la verità di Loris Bianchi | cosa è successo

Notizia in breve

Un scontrino di un parcheggio, un CD scomparso e un paio di scarpe sono al centro di un'indagine per omicidio. Questi oggetti, apparentemente insignificanti, sono stati raccolti come prove durante le indagini. Il CD mai trovato, legato a una vittima, rappresenta un elemento chiave. Loris Bianchi ha fornito versioni sui fatti, mentre gli investigatori analizzano ogni dettaglio. Nessuna informazione ufficiale ha confermato collegamenti diretti tra gli oggetti e il delitto.