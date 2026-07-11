Quarto Grado il cd mai trovato di Chiara Poggi e la verità di Loris Bianchi | cosa è successo
Un scontrino di un parcheggio, un CD scomparso e un paio di scarpe sono al centro di un'indagine per omicidio. Questi oggetti, apparentemente insignificanti, sono stati raccolti come prove durante le indagini. Il CD mai trovato, legato a una vittima, rappresenta un elemento chiave. Loris Bianchi ha fornito versioni sui fatti, mentre gli investigatori analizzano ogni dettaglio. Nessuna informazione ufficiale ha confermato collegamenti diretti tra gli oggetti e il delitto.
Uno scontrino di un parcheggio, un cd sparito, un paio di scarpe. Visti da fuori sembrano il contenuto di un cassetto delle cianfrusaglie, ma dentro un’indagine per omicidio diventano i dettagli attorno a cui ruota tutto. La puntata di Quarto Grado di venerdì 10 luglio 2026 è stata costruita proprio così, per oggetti: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, come sempre su Rete 4, hanno dedicato ampio spazio al delitto di Garlasco, per poi passare al caso di Pierina Paganelli, tornato ufficialmente un mistero dopo l’assoluzione in primo grado di Louis Dassilva. Ospite in studio Loris Bianchi, fratello di Manuela, con il parterre composto tra gli altri da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo e Massimo Picozzi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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